شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يدعو الشركات الصينية للاستثمار في القطاعات الواعدة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.