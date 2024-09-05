شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. بورصة مصر تغلق على ارتفاع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 2.115 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 31.6 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1%، ليصل عند مستوى 31029.7 نقطة.

كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.36% مسجلًا 7254.36 نقطة.

وارتفع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.2% لينهي التعاملات عند 10351.12 نقطة.