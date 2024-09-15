شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الأرز البسمتي في السعودية خلال شهر.. وتباين «الدقيق» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباينت أسعار الأرز في السعودية خلال شهر أغسطس الماضي، على أساس شهري، فيما ارتفع سعر الدقيق الأسمر، واستقر الدقيق الأبيض.

ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، بلغ سعر الدقيق الأسمر المحلي 3.24 ريال، مرتفعا بنسبة 0.9% على أساس شهري. أسعار الدقيق في السعودية استقر سعر الدقيق الأبيض المحلي عند 4.63 ريال، على أساس شهري، فيما انخفض بنسبة 6.3% على أساس سنوي.

وسجل سعر الأرز البسمتي الأبيض الهندي 98.31 ريال، منخفضا بنسبة 0.9% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 0.7% على أساس سنوي.

وبلغ سعر الأرز المزة الهندي (10 كجم) 82.98 ريال، مرتفعا بنسبة 0.3%، و8.1% على أساس شهري وسنوي على التوالي.

وارتفع سعر الذرة الحلوة بنسبة 0.8% على أساس شهري، مسجلا 6.24 ريال، فيما ارتفع سعر الشعيرية بنسبة 1.4% مسجلا 5.93 ريال.

وبلغ سعر المكرونة (500 جم) 5.99 ريال، مرتفعا بنسبة 0.5% على أساس شهري، فيما انخفض سعر شوربة العلب الشوفان بنسبة 2.1% مسجلا 9.75 ريال.

واستقر سعر الخبز الأبيض المفروض عند 10.9 ريال في شهر أغسطس الماضي، دون أي تغير يذكر.