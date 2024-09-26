شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض: بدء طرح صكوك رأس مال إضافي مقومة بالدولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن بنك الرياض بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي.
وكان البنك قد أعلنت على موقع تداول السعودية أمس الأول، عزمه إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
ونوهت بتحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وأضافت أن تاريخ بداية الطرح 1446-03-23 الموافق 2024-09-26، فيما سيكون تاريخ نهاية الطرح 1446-03-24 الموافق 2024-09-27.
وأشارت إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار: المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها.
وعين البنك كل من: بنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة كامكو للاستثمار ش.م.ك، وشركة ميريل لينش الدولية، وشركة ميزوهو الدولية، ومورغان ستانلي وشركاه الدولية وشركة الرياض المالية، وإس إم بي سي كابيتال ماركتس المحدودة، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب.
وذكر أن الحد الأدنى للاكتتاب: 200 ألف دولار، بزيادات بقيمة 1,000 دولار.
وأشارت إلى أن سعر طرح الصك يحدد حسب أوضاع السوق، بينما تبلغ مدة استحقاق (الصك/ السند): صكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات.
ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.
ولا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم البنك بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وتجدر الإشارة إلى أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
وأضافت أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.
وكان البنك قد أعلنت على موقع تداول السعودية أمس الأول، عزمه إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
ونوهت بتحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وأضافت أن تاريخ بداية الطرح 1446-03-23 الموافق 2024-09-26، فيما سيكون تاريخ نهاية الطرح 1446-03-24 الموافق 2024-09-27.
وأشارت إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار: المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها.
وعين البنك كل من: بنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة كامكو للاستثمار ش.م.ك، وشركة ميريل لينش الدولية، وشركة ميزوهو الدولية، ومورغان ستانلي وشركاه الدولية وشركة الرياض المالية، وإس إم بي سي كابيتال ماركتس المحدودة، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب.
وذكر أن الحد الأدنى للاكتتاب: 200 ألف دولار، بزيادات بقيمة 1,000 دولار.
وأشارت إلى أن سعر طرح الصك يحدد حسب أوضاع السوق، بينما تبلغ مدة استحقاق (الصك/ السند): صكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات.
ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.
ولا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم البنك بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وتجدر الإشارة إلى أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
وأضافت أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.