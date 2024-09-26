شكرا لقرائتكم خبر عن «توبي»: إخماد حريق بمقر الشركة الرئيسي.. والعمل على تقييم الأضرار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي" وقوع حريقٍ، أمس، في مقر الشركة الرئيسي بحي القيروان بمدينة الرياض.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية بالسيطرة على الحريق وإخماده دون وجود أي اصابات أو خسائر بشرية، وجار العمل حالياً وبالتعاون مع الجهات المختصة على التحقُّق من الأسباب الفنية للحريق.
وأشارت إلى أن الشركة تعمل على تقييمٍ كاملٍ للأضرار والآثار الناتجة عن الحريق، مع العلم بأن المبنى عليه تغطية تأمينية عن مثل هذه المخاطر وفقاً للشروط والأحكام المنظّمة لها.
وأشارت إلى أنه تم استئناف الأعمال بعد التأكد من سلامة المبنى وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وستعلن لاحقاً أي تفاصيلٍ أو أي تطوراتٍ جوهرية أخرى في حينه وفق الأنظمة ذات العلاقة.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية بالسيطرة على الحريق وإخماده دون وجود أي اصابات أو خسائر بشرية، وجار العمل حالياً وبالتعاون مع الجهات المختصة على التحقُّق من الأسباب الفنية للحريق.
وأشارت إلى أن الشركة تعمل على تقييمٍ كاملٍ للأضرار والآثار الناتجة عن الحريق، مع العلم بأن المبنى عليه تغطية تأمينية عن مثل هذه المخاطر وفقاً للشروط والأحكام المنظّمة لها.
وأشارت إلى أنه تم استئناف الأعمال بعد التأكد من سلامة المبنى وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وستعلن لاحقاً أي تفاصيلٍ أو أي تطوراتٍ جوهرية أخرى في حينه وفق الأنظمة ذات العلاقة.