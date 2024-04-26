الولايات المتحدة تهيمن على سوق العملات الرقمية المستقرة العالمي: التفاصيل هنا

تعافت صناعة العملات المشفرة من فترة ركود مضطرب، مع تسليط الضوء بشكل خاص على العملات المستقرة التي تجاوزت الأصول الأخرى في الاستخدام، حيث شكلت أكثر من نصف إجمالي حجم المعاملات في الأشهر الأخيرة.

وفقا لبيانات “Chainalysis”، أصبحت العملات المستقرة الآن أصول عالمية بارزة.

الولايات المتحدة الأمريكية تقود سوق العملات الرقمية المستقرة:

كشف تقرير “Crypto Spring 2024” من “Chainalysis” عن زيادة كبيرة في الطلب العالمي على العملات المستقرة، حيث تصدرت الولايات المتحدة الشراء بمبلغ يتجاوز 30 مليار دولار في يناير 2024 وحده.

الاتحاد الأوروبي والأسواق الناشئة مثل تايلاند، البرازيل، وخصوصا تركيا، أظهروا نشاط ملحوظ في هذا المجال، ويمكن القول أن هذا النشاط برز بشكل خاص في الدول التي تعاني من تقلبات العملة المحلية وانخفاض قيمتها.

الاستخدام المتزايد للعملات المستقرة كوسيلة للحفاظ على القيمة:

يلجأ سكان الدول التي تشهد عملتها المحلية تقلبات إلى العملات الرقمية المستقرة لحماية مدخراتهم، وفقا للخبراء الذين شاركوا رؤاهم مع “Chainalysis”.

تُظهر البيانات أيضا أن نشاط التداول والتحويل خلال الارتفاع الأخير في السوق تجاوز الارتفاعات السابقة المسجلة في نهاية 2020 و2021، مما يعكس زيادة الثقة في السوق.

يأتي ذلك بعد فترة من التباطؤ في التمويل، حيث شهد الربع الأول من عام 2024 ارتفاع في الاستثمارات في العملات المشفرة، الأول على أساس ربع سنوي منذ بداية عام 2023.

وقد أشارت تقارير “بلومبيرغ” إلى أن “Paradigm” وهو صندوق رأس المال الاستثماري، جمع بين 750 و850 مليون دولار، في ما يمكن أن يكون أكبر زيادة لصندوق رأس المال الاستثماري في الصناعة منذ تراجع السوق في 2022.

كما شهدت الفترة الأخيرة صفقات بارزة تضمنت استثمارات كبيرة في شركات ناشئة وحلول تكنولوجية في الصناعة، مثل Swan Bitcoin، Blockchain.com، Wormhole، و EigenLayer، مما يعكس التفاؤل المتجدد والثقة في مستقبل العملات المشفرة.

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