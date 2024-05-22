تجدد اهتمام المستثمرين يدفع سعر البيتكوين إلى أعلى إغلاق يومي له منذ خمسة أسابيع

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF) البيتكوين في الولايات المتحدة تحول إيجابي في تدفقاتها بعد فترة من التدفقات الخارجية وقلة التدفقات الواردة.

وفقا لتقرير “Bitfinex Alpha”، فإن الاتجاه الجديد لصافي التدفقات الكبيرة إلى صناديق البيتكوين المتداولة الفورية يشير إلى تجدد الاهتمام بالمنتجات الرقمية وثقة المستثمرين في إمكانيات الأصول الرقمية.

في الأسبوع الماضي، شهدت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة تدفق صافي قدره 948.3 مليون دولار.

بالمقارنة مع التدفقات الواردة البالغة 228.5 مليون دولار في الأسبوع السابق، وهو رقم يعكس وجود استثمارات كبيرة.

الجدير بالذكر أن الأسبوع الماضي لم يشهد أي تدفقات خارجية، في حين شهد الأسبوع السابق سحب المستثمرون ما يصل إلى 111.7 مليون دولار.

يتزامن هذا التحول في تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة مع الاتجاه الصعودي للبيتكوين، الذي سجل أعلى إغلاق يومي له في خمسة أسابيع.

شهدت عملة البيتكوين انتعاش كبير من أدنى مستوياتها وسجلت ارتفاع كبير في 15 مايو، مدفوعة بالتطورات التنظيمية المواتية وتقرير مؤشر أسعار المستهلك الأقل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية.

ذكرت شركة “Bitfinex” أن هذا التفاعل بين مؤشرات الاقتصاد الكلي وديناميكيات أسعار البيتكوين يبرز حساسية العملة المشفرة للتغيرات الاقتصادية والسياسية، وأشار ذات التقرير من الشركة إلى أن الطلب السلبي، المدفوع بخطط الاستثمار المنهجية، من المتوقع أن يحافظ على الاتجاه الجديد للتدفقات إلى صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة على المدى القريب.

في وقت كتابة هذا المقال، تتداول عملة البيتكوين عند سعر 69800 دولار وفقا لبيانات “CoinMarketCap” بزيادة قدرها 13٪ عن الأسبوع الماضي.

مما جاء في تقرير “Bitfinex” أن هذا الارتفاع قد يكون إشارة إلى أن العملة قد وصلت إلى قاع السوق.

للتذكير سبق وأن اختبر سعر البيتكوين مستوى 60 ألف دولار قبل أن يرتد صعودا ويصل لأعلى من مستوى 70 ألف دولار يوم أمس ويعاود النزول في هذه اللحظات.

فهل سيتواصل الزخم وتتمكن عملة البيتكوين من تحقيق قمة سعرية جديدة وتُكسر القمة السابقة التي لم يبقى للوصول لها سوى 4 ألاف دولار.

اقرأ أيضا:

هيئة الأوراق المالية والبورصات ترد على أحدث اقتراح من شركة الريبل!

سعر ETH يقفز بنسبة 20% بعد زيادة احتمال قبول صندوق ETF الايثيريوم