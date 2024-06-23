استمرار بيع البيتكوين من طرف معدني البيتكوين (BTC): هل سينتهي الأمر قريبا؟

تشهد عملة البيتكوين موجة مستمرة من عمليات البيع من طرف معدني البيتكوين وذلك منذ حدث الانقسام الأخير.

البيانات الموجودة على الشبكة تشير إلى أن ضغوط البيع الناجمة عن عمال التعدين لم تتراجع، مما يثير تساؤلات حول المدة التي سيستمر فيها هذا الاستسلام، وما إذا كانت هناك نهاية وشيكة لهذه الظاهرة.

تأثير حدث الانقسام على نشاط التعدين:

يعتبر حدث الانقسام في مكافأة عملة البيتكوين، الذي يخفض مكافأة تعدين الكتلة إلى النصف، نقطة تحول حاسمة في سوق العملات الرقمية المشفرة.

تقليديا، يؤدي هذا الحدث إلى فترة صعبة للمعدنين، حيث تنخفض إيراداتهم بشكل كبير، مما يدفعهم إلى بيع ما يمتلكونه من بيتكوين لتغطية تكاليف التشغيل.

هذه المرحلة، التي تسمى استسلام المعدنين، تطيل فترة الضغوط السوقية بسبب التدفق المستمر للبيتكوين إلى السوق.

البيانات على شبكة البيتكوين من منصات التحليل المختلفة تظهر بوضوح هذه المرحلة المطولة من استسلام المعدنين.

تُظهر شرائط التجزئة الخاصة بالبيتكوين، التي تعد مؤشرا لحالة المعدنين، استمرار الضغط الكبير في السوق.

هذه الشرائط، التي تمثل فترات مكثفة من استسلام عمال التعدين، تعكس حالة من الضغط الدائم الذي يمنع البيتكوين من تحقيق انتعاش مستدام نحو أعلى مستوياته السابقة.

يمكن القول أن تأثير مبيعات معدني البيتكوين تعد عائق كبير أمام تعافي سعر البيتكوين.

المستقبل يعتمد بشكل كبير على عدد من العوامل، بما في ذلك احتمال ارتفاع سعر البيتكوين إلى مستوى يجعل التعدين مربحا مرة أخرى.

إذا حدث هذا الارتفاع، فقد يتمكن معدني البيتكوين من تقليل مبيعاتهم، مما قد يخفف من ضغوط السوق ويتيح لعملة البيتكوين استعادة زخمها الصعودي.

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