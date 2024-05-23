منصة بينانس “Megadrop” تكشف عن الايردروب الثاني: ما الذي يخبئه هذا التوزيع للمستخدمين؟

بعد الايردوب الأول الخاص بعملة BB والذي أطلقته بينانس “Megadrop” الجديدة حيث تم توزيع كميات مختلفة من عملات BB على المستخدمين الذين احتفظو بعملات BNB في محفظة الربح Earn لمدة تفوق 15 يوم.

الايردروب الثاني تم الاعلان عنه بالفعل اليوم والذي خصص لمشروع وعملة LISTA

Lista (LISTA)، هو عبارة عن بروتوكول تخزين سيولة مع عملة مستقرة لامركزية.

معلومات وتفاصيل حول مشروع Lista:

تم إعداد Lista (LISTA) لجذب اهتمام كبير في مجتمع العملات المشفرة.

مشروع Lista وعملة LISTA تمتلك حد أقصى للعرض يصل إلى 1,000,000,000 LISTA.

من هذا المبلغ، تم تخصيص 10% (100,000,000 LISTA) لمكافآت بينانس Megadrop.

سيكون العرض المتداول الأولي هو 230,000,000 LISTA، وهو ما يمثل 23% من الحد الأقصى لعرض العملة.

لا يقتصر عمل “Megadrop” على تلقي العملات الرقمية فحسب؛ بل تمزج المنصة بين التعليم والمكافآت.

وبالتالي، فهو يقدم تجربة تفاعلية فريدة من نوعها.

يمكن للمستخدمين المشاركة عن طريق الاشتراك في BNB في المنتجات المقفلة وإكمال مهام الويب 3 في محفظة بينانس ويب 3.

الاشتراك في الايردروب الجديد سهل للغاية كل ما على مستخدم منصة بينانس قفل عملات BNB وإكمال المهام المطلوبة بعدها يتم توزيع العملات الجديدة LISTA على حسب عدد العملات المقفلة وعلى حسب المهام المنجزة.

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