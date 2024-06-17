شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين .. البيتكوين يصل لـ 66 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ سوق العملات المشفرة على مساره الباهت للأسبوع الثالث من شهر يونيو، حيث أظهرت العملات المشفرة أسعارًا متباينة تدخل الأسبوع التالي، سجلت عملة البيتكوين يوم الاثنين 17 يونيو مكاسب طفيفة بنسبة 0.32 بالمائة وفقًا لموقع CoinMarketCap، وبهذا، يبلغ سعر هذا الأصل في البورصات الدولية 66,426 دولارًا.

وارتفعت قيمة الأثير بنسبة 3.45 بالمئة يوم الاثنين، وبهذا، يتم تداول إيثريوم حاليًا حول نقطة سعر تبلغ 3,232 دولارًا، كما عكست Cardano وTron وPolkadot وChainlink وUniswap وNear Protocol وPolygon الأرباح.

كما سجلت Litecoin وLeo وStellar وCosmos وUnderdog أرباحًا طفيفة، وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 0.44 بالمائة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبهذا، يصل تقييم قطاع العملات المشفرة إلى 2.42 تريليون دولار، حسبما أظهر CoinMarketCap.

وسجلت مجموعة من العملات المشفرة خسائر أيضًا يوم الاثنين، وتشمل هذه العملات Tether وRipple وDogecoin وShiba Inu وAvalanche، كما ضرب انخفاض الأسعارCronosوBitcoin SV و Elrond.

