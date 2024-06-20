سعر البيتكوين يستعيد مستوى 66 ألف دولار وتأثر العملات الرقمية البديلة إيجابا

في الأيام القليلة الماضية تراجع سعر البيتكوين لما دون مستوى 66 ألف دولار الأمر الذي جعل العديد يشككون في مدى قدرة العملة على الصمود والعودة للارتفاع مجددا.

لكن ما هي إلا ساعات حتى عاد سعر البيتكوين للارتداد والارتفاع مجددا فوق مستوى 66 ألف دولار ما ساهم إيجابيا في رفع أغلب أسعار العملات الرقمية البديلة.

أداء البيتكوين (BTC):

انخفضت العملة الرقمية المشفرة الرائدة بشكل ملحوظ نهاية الأسبوع الماضي، حيث تراجعت من أكثر من 67,000 دولار إلى 65,000 دولار في غضون ساعات يوم الجمعة.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، تعافت العملة الرقمية قليلا وقضت معظم الوقت في التداول العرضي بالقرب من مستوى 66,000 دولار.

وفي يوم الاثنين، تعرضت عملة البيتكوين لانخفاض إضافي إلى 65,000 دولار، ثم ارتفعت مجددا لتصل إلى 67,200 دولار.

ومع ذلك، فشلت العملة في الحفاظ على هذا المستوى وتراجعت مرة أخرى إلى 64,000 دولار في عدة مناسبات، مما أتاح الفرصة لبعض الحيتان للدخول مجددا إلى السوق وسط تدفقات خارجة متزايدة من صناديق الاستثمار المتداولة (ETF البيتكوين).

بالأمس، وعلى الرغم من توقف التداولات في “وول ستريت” بسبب عطلة وطنية أمريكية، استعادت البيتكوين جزء من مكاسبها.

وفي وقت سابق من اليوم، شهدت عملة البيتكوين ارتفاع طفيف إلى ما يقارب 66,000 دولار، لكن سعر العملة يتذبذب حول هذا المستوى ارتفاعا وهبوطا ببضع دولارات قليلة.

في الأيام الأخيرة، كانت التقلبات في سعر البيتكوين ضعيفة للغاية، مما أبقى قيمتها السوقية بالقرب من 1.3 تريليون دولار.

كما تراجعت هيمنة البيتكوين على العملات البديلة بشكل طفيف إلى 51.4٪.

فيما يتعلق بالعملات البديلة، شهدت معظمها مكاسب طفيفة اليوم.

كانت العملات TON، وNEAR، وRNDR في مقدمة العملات الرقمية التي حققت المكاسب، لكن الرابح الأكبر كانت العملة الرقمية FET من Fetch.ai، التي ارتفعت بنسبة 30٪ لتصل إلى أكثر من 1.7 دولار.

بشكل عام استعادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة حوالي 50 مليار دولار منذ أدنى مستوى لها في منتصف الأسبوع، لتتجاوز الآن حاجز 2.5 تريليون دولار وفقا لمنصة CoinGecko.

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