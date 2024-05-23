مؤشرات USDT وUSDC تظهر ارتفاع محتمل في سعر البيتكوين

وفقا لتحليل جديد من شركة “Santiment”، يشير الارتفاع في عدد محافظ العملات المستقرة غير الفارغة إلى زيادة اهتمام المستثمرين ومشاركتهم في سوق العملات الرقمية المستقرة.

تزايد الثقة في العملات المستقرة:

في عام 2024، ارتفع عدد محافظ USDC غير الفارغة بنسبة 13.9%، بينما شهدت محافظ USDT نمو أكبر بنسبة 15.7%.

يشير هذا الاتجاه إلى أن المزيد من المستثمرين يفضلون الاحتفاظ بالعملات الرقمية المستقرة، مما قد يساهم في استقرار السوق وتقليل تأثير التصحيحات المستقبلية.

كشفت بيانات “Santiment” أيضا عن تبني ونمو كبير لمحافظ العملات المستقرة.

تملك شركة التيثر (USDT) أكبر عدد من المحافظ غير الفارغة، حيث بلغت 5.7 مليون محفظة، مما يبرز الاستخدام الواسع النطاق والشعبية للعملة المستقرة الرائدة داخل النظام البيئي للعملات المشفرة.

تلي تيثر عملة “USDC” التابعة لشركة “Circle”، التي تمتلك 2.15 مليون محفظة غير فارغة، مما يشير إلى الطلب القوي عليها.

على الرغم من أن عدد محافظ USDC أقل من شركة التيثر، إلا أنه يعكس قبول متزايد واعتماد واسع النطاق رغم التحديات التي واجهتها العملة في العام الماضي.

كما استقطبت العملة المستقرة اللامركزية DAI، الصادرة عن MakerDAO، اهتمام كبير مع 503,180 محفظة غير فارغة، مما يشير إلى اهتمام متزايد بالتمويل اللامركزي (DeFi) واستخدام DAI كأصل مستقر ضمن هذه البروتوكولات والتطبيقات.

أخيرا، BUSD، العملة المستقرة الصادرة عن شركة بينانس لديها 128,210 محفظة غير فارغة.

رغم أن هذا العدد أقل من العملات الأخرى، إلا أنه لا يزال يمثل قاعدة مستخدمين كبيرة لـ BUSD، حتى بعد توقف بينانس عن دعم هذه العملة الرقمية المستقرة.

شهدت القيمة السوقية للعملات المستقرة انتعاش ونمو كبير هذا العام، حيث ارتفعت إلى 161.4 مليار دولار، مما يعكس زيادة تدفقات رأس المال إلى السوق.

ساهم قطاع صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة بشكل كبير في هذا النمو، حيث عزز المستثمرون المؤسسات وكيانات التمويل التقليدية الكبرى ممتلكاتهم من العملات المستقرة للاستفادة من سوق صناديق الاستثمار المتداولة.

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