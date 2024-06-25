الامارات | الهلال السعودي يستهدف صفقة مدوية.. وبرشلونة يطلب 90 مليون يورو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى مدرب نادي الهلال السعودي، جورجي جيسوس، لضم الجناح البرازيلي رافينيا من برشلونة.

ووفقاً لصحيفة موندو ديبرتيفو الإسبانية، أبلغ برشلونة إدارة الهلال بالشروط اللازمة للنظر في بيع اللاعب، إذ يتطلب عرضاً مالياً لا يقل عن 90 مليون يورو، ويصر الهلال وأندية أخرى من الشرق الأوسط على ضم رافينيا، رغم رغبة اللاعب الواضحة في البقاء في برشلونة.

من جانبه، يعتبر جيسوس أن تواجد رافينيا سيكون إضافة قوية لتشكيلة الهلال، وتوجد رغبة من الهلال في التوصل إلى صفقة تتجاوز قيمة الشرط الجزائي لرافينيا والبالغة 400 مليون يورو، وبينما يوضح البارسا لجيسوس أن البقاء في برشلونة هو الخيار المفضل لرافينيا، يسعى الهلال لإقناع اللاعب وذلك بتقديم عرض يتجاوز راتبه الحالي، سيتواجب على رافينيا اتخاذ القرار الصعب بعد اختتام المفاوضات.