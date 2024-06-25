شكرا لقرائتكم خبر عن بالمدفعية والصواريخ .. تفاصيل المناورات الروسية في بحر اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء أسطول المحيط الهادي مناورات بالمدفعية والصواريخ في بحري أخوتسك واليابان.

وقالت الوزارة في بيان: "نفذت سفن أسطول المحيط الهادي إطلاق نار مدفعي على أهداف جوية وبحرية في إطار مناورة ثنائية لمجموعات أسطول المحيط الهادي في بحري أخوتسك واليابان"، بحسب قناة "أر تي عربية"الروسية يوم الاثنين.

تفاصيل المناورات

وجرى الاستطلاع بواسطة مروحيات من طراز "كا 27- بي إس"، وتدرب البحارة على التمويه باستخدام حواجز الدخان للحماية من الزوارق المسيرة للعدو الوهمي.



وأوضحت الوزارة أنه "في المرحلة الثانية، دخلت المجموعات البحرية في معركة بحرية مع سفن العدو الوهمي، وأطلقت نيران المدفعية على أهداف برية وجوية، كما استخدمت أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات للدفاع عن النفس لتدمير أسلحة الهجوم الجوي".

مناورات تكتيكية ثنائية

وتجري المناورات التكتيكية الثنائية لمجموعات قوات أسطول المحيط الهادي في الفترة من 28-18 يونيو في المحيط الهادي وبحري اليابان وأوخوتسك تحت القيادة العامة لقائد أسطول المحيط الهادي الأدميرال فيكتور لينا.

وتشارك في التدريبات نحو 40 سفينة وقاربًا وسفينة دعم، ونحو 20 طائرة ومروحية تابعة لأسطول المحيط الهادئ.

كما تشارك أيضًا في التدريبات وحدات من مشاة البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادي وأطقم قتالية من أنظمة الصواريخ الساحلية بال وباستيون.