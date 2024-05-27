سعر ETH يقترب من 4000 دولار هل سيصل إلى 4500 دولار قبل الإدراج الفعلي لصناديق ETF الايثيريوم؟

وصل سعر البيتكوين لمستوى 3900 دولار بعد إعلان الموافقة الرسمية من هيئة SEC على صناديق ETF الايثيريوم.

يتوقع “آرثر تشيونغ” المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “Defiance Capital”، أن سعر الايثيريوم (ETH) قد يصل إلى 4500 دولار حتى قبل الإطلاق الفعلي لصناديق الاستثمار المتداولة الفورية (ETF الايثيريوم).

لاقت طلبات الإدراج “19b-4s” الضوء الأخضر من هيئة الأوراق المالية والبورصات.

العدد الكبير من الطلبات تقودها عدة شركات مختلفة.

قبل الموافقة، ادعى كبار محللي صناعة صناديق الاستثمار المتداولة وكذلك اللاعبين المصرفيين الرئيسيين مثل “ستاندرد تشارترد” أنه من غير المرجح أن تتم الموافقة على هذه المنتجات.

لكن تمت الموافقة بالفعل وبشكل أسرع من المتوقع، لتتحرك عملة الايثيريوم في مسارها الصعودي لتصل حاليا وتقترب من مستوى 4000 دولار ما جعل العديد من المحللين المتفائلين يرون في أن سعر العملة سيصل لمستوى 4500 دولار قبل الادراج الفعلي لصناديق ETF الايثيريوم والتي سيكون لها تأثير إيجابي أيضا على السعر.

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