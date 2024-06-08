وضع السوق: تراجع أسعار العملات الرقمية وفقدان ما قيمته 80 مليار دولار في ظرف ساعات!

تراجعت أسعار العملات الرقمية المشفرة بشكل حاد، حيث فقد سوق الكريبتو ما قيمته حوالي 80 مليار دولار في ظرف ساعات.

هذا الانخفاض جاء مع هبوط سعر البيتكوين إلى أقل من 69,000 دولار، خلال نهاية الأسبوع.

تراجع أسعار البيتكوين:

في الأسبوع الماضي، حاولت عملة البيتكوين تجاوز حاجز 69,000 دولار لكنها فشلت في ذلك، مما أدى إلى تراجع قيمتها بأكثر من 2,000 دولار.

بعدها استقرت العملة خلال عطلة نهاية الأسبوع عند حوالي 67,500 دولار.

شهدت بداية الأسبوع ارتفاع ملحوظ، حيث تجاوزت عملة البيتكوين حاجز 70,000 دولار لفترة وجيزة يوم الاثنين، وتابعت هذا الارتفاع لتصل إلى 72,000 دولار يوم الجمعة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ عدة أسابيع.

لكن مرة أخرى، واجهت البيتكوين مقاومة عند مستوى 72,000 دولار وانخفضت إلى أدنى مستوياتها خلال عدة أيام عند 68,500 دولار، قبل أن تستقر مرة أخرى فوق 69,000 دولار، مما يعكس انخفاض بنسبة 2.7٪ خلال اليوم.

تراجعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى 1.366 تريليون دولار، لكن هيمنتها في السوق ارتفعت إلى 50.8٪ على حساب العملات الرقمية البديلة.

العملات البديلة تتعرض لخسائر كبيرة:

شهدت العملات الرقمية البديلة تراجع أكثر حدة مقارنة بالبيتكوين.

انخفضت عملة الايثيريوم بنسبة 3.5% لتصبح قيمتها أقل من 3,700 دولار.

كما تراجع سعر عملة BNB من أكثر من 710 دولار إلى أقل من 690 دولار، فيما سجلت SOL خسارة تقارب 6%.

في المجمل، خسرت القيمة السوقية الاجمالية لجميع أصول العملات المشفرة أكثر من 80 مليار دولار منذ ذروة أمس، مما أدى إلى تراجع القيمة الإجمالية إلى أقل من 2.7 تريليون دولار على CoinGecko.

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