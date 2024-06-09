وزارة العدل تتهم مسؤول في صحيفة “Epoch Times” بغسل 67 مليون دولار باستخدام العملات المشفرة

وجهت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) اتهام إلى “بيل جوان”، المدير المالي لصحيفة “Epoch Times”، يوم الثلاثاء، تزعم تورطه في مخطط دولي لغسل ما يقرب من 67 مليون دولار من الأموال غير المشروعة باستخدام العملات المشفرة.

التفاصيل:

منذ عام 2020 وحتى مايو 2024، كان بيل جوان يقود عملية دولية لغسل الأموال، وفقا للبيان الرسمي الصادر عن وزارة العدل.

تشير التحقيقات إلى أن “جوان”، بالتعاون مع شركاء آخرين، قام بغسل هذه الأموال غير القانونية عبر الحسابات المصرفية لشركة “Epoch Times” والكيانات المرتبطة بها.

وفقا للوزارة، كان “جوان” يدير فريق كسب المال عبر الإنترنت (MMO) التابع للشركة من مكتب في الخارج.

استخدم الفريق العملات المشفرة كوسيلة لشراء عشرات الملايين من الدولارات من العائدات غير المشروعة، ومعظمها من إعانات البطالة التي تم الحصول عليها بطرق احتيالية وتحميلها على بطاقات خصم مسبقة الدفع.

تُظهر التحقيقات أن هذه العائدات تم شراؤها بأسعار مخفضة تتراوح بين 70 إلى 80 سنت لكل دولار عبر منصة معينة للعملات المشفرة، ومن ثم تم استبدالها بأصول رقمية.

كما استخدم الفريق معلومات هوية مسروقة لفتح حسابات مختلفة، بما في ذلك حسابات بطاقات الخصم المدفوعة مسبقا وحسابات العملات المشفرة والحسابات المصرفية، لتسهيل تحويل الأموال غير المشروعة إلى الحسابات المصرفية لشركة الإعلام.

في بداية عملية غسيل الأموال هذه، شهدت شركة “Epoch Times” ارتفاع كبير في إيراداتها السنوية بنحو 410%، حيث ارتفعت من حوالي 15 مليون دولار إلى 62 مليون دولار.

وعندما بدأت البنوك في استجواب “جوان” حول هذه الزيادات الكبيرة في المعاملات، زُعم أنه ادعى كذبا أن الأموال كانت تأتي من التبرعات.

وفي محاولة لتبرير مصادر الأموال، كتب “جوان” في عام 2022 إلى أحد مكاتب الكونغرس، مؤكدا زورا أن التبرعات تشكل جزء ضئيل من إجمالي الإيرادات للشركة.

حاليا يواجه “بيل جوان”، البالغ من العمر 61 عام والمقيم في سيكوكس، نيوجيرسي، اتهامات بالتآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال، مما قد يؤدي إلى عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عام.

كما يواجه تهمتين إضافيتين بالاحتيال المصرفي، كل منهما يحمل عقوبة محتملة بالسجن لمدة 30 عام.

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