الإعلان عن ترقية “Pectra”: واحدة من أكبر ترقيات الإيثيريوم حتى الآن

من المتوقع أن تشهد شبكة الايثيريوم (ETH) واحدة من أكبر الترقيات في تاريخها.

حيث اقترب تنفيذ ترقية “براغ-إلكترا” أو ما يصطلح عليه ويُختصر بالانجليزية (Pectra).

تهدف هذه الترقية إلى تعزيز الأمان وقابلية التوسع والأداء، مستكملة الإنجازات التي حققتها ترقية “كانكون-دينب”.

جدول الترقية وتفاصيل التنفيذ:

بينما لا يزال موعد التنشيط النهائي وجدول الأعمال المحدد للترقية قيد المناقشة، تشير التوقعات إلى أن ترقية “Pectra” ستكون من بين التحديثات الأكثر أهمية في تصميم الايثيريوم.

وقد وافق مطورو الايثيريوم بالفعل على خمسة من مقترحات تحسين الايثيريوم (EIP) لضمها في هذه الترقية.

قام الباحث “أنتوني ساسانو”، بمشاركة قائمة بمقترحات التحسين المتوقع تضمينها في ترقية “Pectra”.

هذه المقترحات تهدف إلى تحسين جوانب متعددة من شبكة الايثيريوم، أبرزها ما يلي:

EIP-7702: هذا المقترح سيستبدل آلية تجريد الحساب الحالية في إيثريوم (ERC 4337)، محسنا كيفية تفاعل الحسابات مع العقود الذكية. EIP-7594: يعرف باسم أخذ عينات توفر بيانات النظراء، هذا المقترح يعزز فرص التوسع في مجموعات الطبقة الثانية (L2) الخاصة بالإيثيريوم. EIP-7251: سيرفع هذا المقترح حد الحصة في نظام إثبات الحصة (PoS) للايثيريوم، مما سيوفر مخارج قابلة للتشغيل للمشاركين. EIP-2537: يضيف هذا المقترح وظائف لتحسين أداء العمليات باستخدام منحنى BLS12-381، بما في ذلك عمليات التحقق من توقيع BLS. EIP-7549: يهدف إلى جعل إجراءات التصويت بالإجماع أكثر كفاءة من خلال تقليل متوسط عدد عمليات الاقتران المطلوبة للتحقق من قواعد الإجماع.

من المتوقع أن يتم تفعيل ترقية (الهارد فورك) “Pectra” في الربع الأول من عام 2025.

بينما تشير بعض المصادر إلى أن الربع الرابع من عام 2024 قد يكون أيضا توقيتا محتملا لتفعيل الترقية، لكن يبدو أن الربع الأول من عام 2025 هو الأكثر احتمالا وفقا للخبراء.

خلاصة القول:

بما أن الايثيريوم تواصل السعي لتحقيق أفضل أداء ممكن، فإن ترقية “Pectra” تعد بتقديم تحسينات جوهرية تلبي احتياجات المستخدمين وتعزز الثقة في شبكة البلوكشين الخاصة بها.

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