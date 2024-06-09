شركة التيثر توسع استثماراتها نحو الذكاء الاصطناعي وتعدين البيتكوين

تستمر شركة التيثر، الشهيرة بإصدار العملات الرقمية المستقرة، في توسيع نطاق استثماراتها لتشمل قطاعات متنوعة مثل الذكاء الاصطناعي، وتعدين البيتكوين، والطاقة المتجددة، والاتصالات بين نظير إلى نظير.

هذه الاستثمارات الأخيرة تؤكد رغبة التيثر في توسيع عملياتها خارج نطاق العملات المستقرة التقليدي.

استثمارات شركة التيثر الحديثة:

الاستثمار في XREX Group

أعلنت التيثر مؤخرا عن استثمار استراتيجي بقيمة 18.75 مليون دولار في مجموعة XREX، وهي مؤسسة مالية تعتمد على تقنية البلوكشين لدعم الابتكار وتسهيل التسويات عبر الحدود باستخدام العملة المستقرة USDT. يهدف هذا الاستثمار إلى تحسين الكفاءة وتقليل تكاليف المعاملات في الأسواق الناشئة. كما ستتعاون XREX مع مؤسسة Unitas لإطلاق عملة مستقرة جديدة تحت اسم XAU1، والتي ستكون مرتبطة بالدولار ومحفوظة بشكل زائد باستخدام Tether Gold (XAUt).

صفقة تمويل مع Bitdeer

قبل أكثر من أسبوع، أبرمت شركة التيثر صفقة اكتتاب خاص بقيمة 150 مليون دولار مع شركة Bitdeer، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا البلوكشين والحوسبة عالية الأداء. تضمنت الصفقة اكتتاب خاص لـ 18,587,360 سهم عادي من الفئة A، مع خيار لشراء 5,000,000 سهم إضافي بسعر 10 دولار للسهم الواحد. نتج عن هذه الصفقة جمع 100 مليون دولار من العائدات، مع إمكانية استثمار التيثر لمبلغ إضافي قدره 50 مليون دولار إذا مارست Bitdeer خيار الشراء بالكامل. الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

في أبريل، أعلنت شركة التيثر عن استثمارها 200 مليون دولار في شركة BlackRock Neurotech، المتخصصة في تقنية واجهة الدماغ والكمبيوتر (BCI). هذا الاستثمار جعل التيثر واحدة من أكبر المساهمين في الشركة. كما استثمرت التيثر في شركات أخرى مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتبحث بنشاط عن تعزيز فريقها بمهارات وخبرات جديدة في هذا المجال.

توضح هذه التحركات أن التيثر لا تكتفي فقط بدورها التقليدي في مجال العملات المستقرة، بل تسعى إلى أن تكون لاعب رئيسي في مجموعة متنوعة من القطاعات المتقدمة.

توسع شركة التيثر إلى مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، يعكس رؤيتها المستقبلية والاستراتيجية لتعزيز موقعها في السوق العالمي.

تستمر التيثر في استخدام أرباحها بحكمة، مستثمرة في مشاريع تكنولوجية واعدة، مما يجعلها في طليعة الابتكار والتطوير في صناعة التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة.

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