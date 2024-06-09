استقالة مفاجئة للمدير التنفيذي لمشروع IO قبل ساعات من بدء تداول العملة على بينانس

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة IO.net، إحدى الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي اللامركزي، عن استقالته المفاجئة عبر تغريدة على تويتر، وذلك قبل ساعات قليلة من بدء تداول العملة على منصة بينانس.

هذا الإعلان جاء في توقيت حساس حيث يترقب المجتمع بدء التداول على عملة $IO التي تم الإعلان عن اكتتابها على بينانس مؤخرًا.

التفاصيل:

في تغريدته، أعلن المدير التنفيذي المدعو “أحمد شديد” قراره بالتنحي الفوري عن منصبه، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في مصلحة المشروع والمجتمع.

قرر المدير التنفيذي تمرير المشعل إلى “توري غرين”، الذي سيستلم منصب الرئيس التنفيذي لشركة IO.net.

كتب المدير التنفيذي في تغريدته:

“لقد نمت io.net لتصبح واحدة من أسرع شركات الذكاء الاصطناعي اللامركزي نموا في العالم. بعد دراسة متأنية، قررت أن مصلحة المجتمع والمشروع تستدعي نقل القيادة إلى “توري غرين”.

وأوضح المدير التنفيذي أن قراره بالتنحي مرتبط برغبة في تجنب أي تشتت قد يسببه وجوده في ظل الاتهامات التي تواجهه بشأن ماضيه.

وأضاف:

في حين توجد بعض الادعاءات المتعلقة بماضي، أود أن أؤكد أنني أستقيل للسماح لشركة io.net بالمضي قدما بدون أي إلهاء والتركيز على نموها ونجاحها.

جدير بالذكر أن “أحمد شديد” سبق وأن أُتهم بسرقة والاختفاء بمبلغ يترواح ما بين 1.5 و2 مليون دولار من المستثمرين معه في صندوق استثماري ليخرج ويقدم أعذار لم تقنع الكثير من الضحايا.

تأثير الاستقالة على المجتمع والمستثمرين:

تأتي هذه الخطوة المفاجئة في وقت حساس حيث يترقب المجتمع والمستثمرون بدء تداول عملة $IO على منصة بينانس، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الاكتتاب.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الاستقالة على مشاعر المستثمرين وتوجهاتهم نحو العملة والمشروع ككل.

ستكون الأيام القادمة حاسمة في تحديد مدى تأثير هذه الاستقالة على سعر وتداول عملة $IO، وعلى مسار الشركة بشكل عام.

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