هل تستعد عملة اللايت كوين لارتفاع ملحوظ؟ وماذا يخبرنا نشاط الشبكة حول ذلك؟

شهدت عملة اللايتكوين (LTC) ارتفاع ملحوظ في نشاط الشبكة، مما قد يشير إلى احتمال ارتفاع في الأسعار قريبا.

وفقا للبيانات الحديثة من “Santiment”، شهدت شبكة اللايتكوين تفاعل حوالي 704,000 عنوان فريد في المتوسط خلال الأسبوع الماضي، بينما شهدت الشبكة 345,000 عنوان فقط خلال شهر مايو بأكمله.

هذا النمو الكبير في العناوين النشطة يعكس اهتمام متزايد واستخدام أكبر للعملة المشفرة اللايت كوين.

زيادة النشاط على الشبكة هل ينعكس ايجابا على سعر العملة؟

غالبا ما يسبق نمو الشبكة ارتفاع في الأسعار في سوق العملات المشفرة.

عندما يكون هناك زيادة في عدد العناوين الفريدة النشطة، فإنه يشير إلى زيادة في المعاملات والاستخدام الإجمالي، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الطلب وارتفاع الأسعار.

بالإضافة إلى ذلك، يعكس العدد الكبير من العناوين النشطة على الشبكة مشاعر إيجابية من المستثمرين واهتمامهم بالأصل.

فهل يمكن أن تكون عملة لايتكوين مقومة بأقل من قيمتها؟

تُعرف LTC، التي أنشأها “تشارلي لي” في عام 2011، بأنها “الفضة” بينما يمثل البيتكوين “الذهب”.

ورغم أن كلتا العملتين تشتركان في المبادئ الأساسية نفسها، إلا أن اللايتكوين تتميز بأوقات معاملات أسرع وخوارزمية تجزئة مختلفة، مما يجعلها أكثر ملاءمة للمعاملات الصغيرة والاستخدام اليومي.

حاليا، تتداول عملة اللايتكوين بسعر 77 دولار.

ومنذ بداية العام، ارتفعت العملة المشفرة بنسبة 8.5%، على الرغم من أنها لا تزال متخلفة عن البيتكوين والإيثيريوم من حيث الأداء السعري.

مع هذه المؤشرات الإيجابية وزيادة النشاط على الشبكة، يبدو أن عملة اللايتكوين قد تكون مستعدة لارتفاع ملحوظ في المستقبل القريب.

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