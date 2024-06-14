البيتكوين يواصل سيره العرضي وعملة TON تخالف النسق السائد!

شهد سوق العملات الرقمية تقلبات كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث مازالت الأسعار تتأرجح بعد الانخفاضات الملحوظة المسجلة في الأسبوع السابق.

يسعى المتداولون حاليا إلى تحديد الاتجاه المقبل، مع تواجد العديد من العملات الرقمية الرئيسية عند مستويات حرجة.

سعر البيتكوين يسير بشكل عرضي ما بين 66 ألف دولار و70 ألف دولار

تواجه عملة البيتكوين صعوبة في الاستقرار فوق مستوى 67 ألف دولار.

بعد انخفاضها إلى هذا المستوى في وقت سابق من الأسبوع، استمر التداول في هذه المنطقة الحرجة.

في لحظة كتابة هذه المقالة، كانت قيمة البيتكوين تتداول بالقرب من 67 ألف دولار، مسجلة انخفاضا بنسبة 1٪ خلال 24 ساعة الماضية.

الرسم البياني للسعر يشير إلى محاولة فاشلة لاختراق مستوى 68 ألف دولار يوم أمس، حيث تسببت ضغوط البيع في منع أي ارتفاع إضافي.

أدى هذا التقلب إلى تصفية العديد من المراكز ذات الرافعة المالية العالية، حيث تم تصفية ما يقرب من 110 مليون دولار خلال 24 ساعة الماضية، بما في ذلك 30 مليون دولار مرتبطة بالبيتكوين.

لم يكن سوق العملات البديلة (alts) استثناء من هذه التحديات، حيث لم تشهد معظم العملات في قائمة أفضل 100 من حيث القيمة السوقية أي تقدم يُذكر.

ما عدا التألق الواضح والصريح لعملة TON التي ارتفعت لمستوى 8 دولار تقريبا مسجلة ارتفاع بنسبة تقريبا 6%.

في الوقت الحالي تقدر القيمة الإجمالية لسوق الكريبتو بما يفوق قليلا مستوى 2.5 تريليون دولار.

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