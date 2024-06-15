وضع السوق: تصفية بقيمة 200 مليون دولار بعد انخفاض البيتكوين ووصول السعر إلى أدنى مستوى شهري!

شهدت عملة البيتكوين (BTC) تقلبات حادة في الأيام الأخيرة، حيث انخفض سعرها إلى 65,000 دولار أمس لأول مرة منذ ما يقارب الشهر.

ورغم بعض التعافي الطفيف، فإن العملات الرقمية البديلة تأثرت بشكل ملحوظ، حيث سجلت NEAR وFIL وFET أكبر الخسائر.

بدأ الأسبوع الماضي بإيجابية نسبية للعملة المشفرة الأولى، حيث ارتفع سعر البيتكوين إلى ما يزيد قليلا عن 70,000 دولار يوم الاثنين.

ولكن بحلول يوم الثلاثاء، بدأت المخاوف تزداد بشأن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي واجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

هذه المخاوف أدت إلى تراجع البيتكوين إلى 66,000 دولار.

وبمجرد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك، تجاوزت عملة البيتكوين التوقعات وقفزت مرة أخرى إلى 70,000 دولار، لكن هذا الارتفاع كان مؤقتا.

بعد يوم واحد، تراجعت عملة البيتكوين إلى 67,000 دولار، وشهد المساء التالي هبوط حاد إلى 65,000 دولار، وهو أدنى مستوى شهري.

على الرغم من التعافي الطفيف الذي شهدته العملة بعد الهبوط، حيث ارتفعت بحوالي 1,000 دولار، إلا أن البيتكوين لا تزال منخفضة بنسبة 1٪ خلال اليوم.

هذا التقلب أدى إلى تصفية مراكز بقيمة تزيد عن 200 مليون دولار من حوالي 75,000 متداول خلال 24 ساعة الماضية.

وانخفضت القيمة السوقية للبيتكوين إلى 1.3 تريليون دولار، لكن هيمنتها على سوق العملات الرقمية ظلت ثابتة عند نسبة تزيد قليلا عن 51٪.

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