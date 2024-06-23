سعر البيتكوين يسترجع مستوى 64 ألف دولار وعملة TON وADA تخطفان الأضواء

شهد سوق العملات الرقمية المشفرة انتعاش ملحوظ اليوم، حيث أظهرت معظم العملات الرقمية محاولات جادة للتعافي من التراجعات الأخيرة.

أداء البيتكوين:

وصل سعر البيتكوين إلى مستوى 64 ألف دولار اليوم، بعد أن كان قد تراجع إلى 63,400 دولار في اليوم السابق، وهو أدنى مستوى له خلال خمسة أسابيع، متأثرا بتقلبات السوق العنيفة.

في 24 ساعة الأخيرة، تمكنت بعض العملات الرقمية من استعادة بعض الزخم ووقف الانخفاض.

حاليا، يتم تداول البيتكوين بثبات حول مستوى 64 ألف دولار، مع تباطؤ ملحوظ في نشاط تداول المشتقات.

هذا وبلغت قيمة التصفية الإجمالية في اليوم الأخير نحو 27 مليون دولار، وهو مبلغ أقل بكثير مقارنة بالأيام السابقة، مما يشير إلى استقرار نسبي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة التصفية بين المراكز الطويلة والقصيرة تبدو متوازنة، مما يعكس حالة من إعادة التموضع بين المشترين والبائعين.

أداء العملات الرقمية البديلة:

شهدت العملات الرقمية البديلة أيضا تعافي، حيث تحرك معظمها في المنطقة الخضراء اليوم، على الرغم من أن المكاسب كانت بشكل عام متواضعة.

على سبيل المثال، ارتفعت قيمة XRP بنسبة 0.6%، وSHIB بنسبة 1.3%، وSOL بنسبة 0.5%، وETH بنسبة 0.86%.

إلا أن بعض العملات الرقمية أظهرت أداء استثنائي، أبرزها عملة TON وعملة كاردانو (ADA) هذه الأخيرة ارتفعت بنسبة 3.7% خلال 24 ساعة الماضية، مما يجعلها واحدة من أفضل العملات الرقمية أداء في السوق اليوم.

بينما شهدت عملة Toncoin (TON) ارتفاع بنسبة 6%، لتصبح العملة الرقمية البديلة الأكثر ارتفاع بين العملات الكبيرة.

وتشمل العملات البارزة الأخرى AVAX التي ارتفعت بنسبة 3%، وPEPE بنسبة 4.12%، وMATIC بنسبة 3%.

من بين أفضل 100 عملة من حيث القيمة السوقية، كانت JASMY الأفضل أداء، حيث ارتفعت بنسبة 11%.

تبعتها كل من BRETT وKaspa (KAS) بارتفاع بلغ 7.7% لكل منهما.

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