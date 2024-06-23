تطبيق “CoinStats” يعلق عملياته عقب اختراق أمني طال 1590 محفظة: التفاصيل هنا

في تطور مؤسف، أعلنت شركة “CoinStats”، التي تدير أحد التطبيقات الشهيرة لإدارة محافظ العملات المشفرة، عن إيقاف تطبيقها مؤقتا إثر تعرضه لاختراق أمني استهدف 1590 محفظة، وهو ما يمثل حوالي 1.3% من إجمالي محافظ المستخدمين على المنصة.

أكدت “CoinStats” أن المحافظ المتصلة بمنصات التداول المركزية (CEX) لم تتأثر بالحادث، مشيرة إلى أنها تحقق أيضا في إشعارات احتيالية تلقاها بعض مستخدمي نظامي iOS والأندرويد.

تفاصيل الحادث:

تسبب الاختراق في قلق كبير بين المستخدمين، خاصة أولئك الذين تأثرت محافظهم بالفعل.

يذكر أحد المستخدمين على منصة X والذي كان من بين مؤيدي CoinStats منذ فترة طويلة، أن الأموال التي كانت في محفظته الخاصة قد تم سحبها قبل حوالي ساعة ونصف من بدء الإشعارات الاحتيالية.

هذه المحفظة، التي أنشئت في عام 2022 ولم تكن متصلة بأي تطبيقات خارجية، كانت ضمن المحافظ التي استهدفها المهاجمين.

نصحت “CoinStats” المستخدمين الذين تأثرت محافظهم بنقل أموالهم فورا باستخدام المفاتيح الخاصة التي قاموا بتصديرها مسبقا، حيث قدمت الشركة رابطا لقائمة المحافظ المتضررة.

وأشارت “CoinStats” إلى أن قائمة المحافظ المتأثرة قد تشهد بعض التحديثات مع تقدم التحقيق، لكنها لا تتوقع تغييرات جوهرية.

جدير بالذكر أن المستخدمين تلقو إشعار احتيالي يروج لجائزة قدرها 14.2 إيثيريوم، طالبا منهم تسجيل الدخول إلى محفظة “CoinStats AirScout”.

كان هذا الإشعار يقود المستخدمين إلى موقع “Drainer”، وهو موقع احتيالي تم الترويج له عبر إشعار الدفع من “CoinStats” وكذلك عبر إشعار رسمي داخل التطبيق.

وقدمت “CoinStats” اعتذارها عن هذا الإزعاج، وأكدت للمستخدمين أنها تعمل على معالجة المشكلة وستقدم التحديثات في أقرب وقت ممكن.

أسباب الاختراق:

لم تكشف “CoinStats” بعد عن الأسباب الدقيقة للاختراق، لكن الشكوك تدور حول إمكانية تخزين المفاتيح الخاصة على خوادم الشركة أو وجود ثغرات في عملية توليد المحافظ داخل التطبيق.

قدرة المهاجمين على الوصول إلى الخوادم وإرسال إشعار ضار تشير إلى احتمال وجود ثغرات أمنيّة في آلية إنشاء المحافظ التي استغلها المهاجمون.

حتى الآن، لم ترد تقارير مؤكدة عن تأثر المحافظ أو واجهات برمجة التطبيقات (APIs) التي تم ربطها بتطبيق “CoinStats”.

إلا أن بعض المستخدمين أفادوا باستنزاف محافظ أخرى كانت متصلة عبر ميزات التمويل اللامركزي، ولكن هذه الحالات لم يتم تأكيدها من قبل “CoinStats” بعد.

استجابت “CoinStats” بسرعة وأغلقت الوصول إلى التطبيق بعد ساعات من الحادث، ولا يزال التطبيق معطلا بينما تستمر التحقيقات.

ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن المزيد من التفاصيل وتحديثات حول استئناف الخدمة في القريب العاجل.

من جهتنا في بيتكوين العرب دوما ما نوصي بالحيطة والحذر وأن على مستخدمي سوق الكريبتو البقاء دوما يقظين أمام أي مسابقات أو جوائز مفاجئة في عالم العملات المشفرة، كما نوصي باستخدام محافظ الأجهزة لتأمين العملات الرقمية.

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