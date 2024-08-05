تحديد موعد إطلاق العملة الرقمية Hamster Kombat (HMSTR) على منصة KuCoin

تقدم “Hamster Kombat”، وهي لعبة نقر جديدة ومثيرة، تجربة تنافسية فريدة من نوعها.

حيث تتيح هذه اللعبة للاعبين القتال والنقر للاستيلاء على أكبر عدد ممكن من النقاط في إطار سريع الوتيرة.

اجتذبت اللعبة اهتمام كبير حتى الآن، حيث أغلب حسابات المشروع على وسائل التواصل الاجتماعية يقدر بالملايين.

ومع دخولها إلى منصة “KuCoin PreMarket”، فإن التوقعات تشير إلى إقبال واسع على هذا الإطلاق المنتظر.

الوصول المبكر عبر منصة “KuCoin PreMarket”:

تُعد “KuCoin PreMarket” منصة تداول خارج البورصة (OTC).

تتيح المنصة للمستخدمين فرصة تداول الرموز الرقمية الجديدة قبل طرحها الرسمي في الأسواق.

تمنح هذه المنصة للمتداولين القدرة على تحديد أسعار عروضهم ومطابقة الصفقات لضمان الحصول على الأسعار والسيولة المطلوبة بشكل مسبق.

سيبدأ تداول العملة الرقمية “HMSTR” عبر منصة “PreMarket” في الساعة 09:00 صباحا بالتوقيت العالمي يوم 5 أغسطس 2024، مما يوفر للمستخدمين فرصة التقدم في الحصول على هذه الرموز الرقمية.

خلال هذه الفترة الخاصة، يمكن للمستخدمين تداول “HMSTR” قبل إتاحتها للتداول في السوق الفوري.

يعد هذا الوصول المبكر فرصة قيمة للانضمام إلى مجتمع اللاعبين الذين يتطلعون للاستمتاع بالمعارك السريعة والممتعة والاستراتيجية التي تقدمها “Hamster Kombat”.

قد أكدت منصة KuCoin على أهمية وجود السيولة الكافية والالتزام بمواعيد التسليم المتفق عليها لضمان تجربة تداول سلسة للمستخدمين.

هذا ووفقا لآراء المحللين في السوق، تمتلك “Hamster Kombat” إمكانات كبيرة لإعادة تشكيل مشهد المنافسة متعددة اللاعبين عبر الانترنت في مجال ألعاب النقر.

بفضل ميزاتها الفريدة وطبيعتها التنافسية، تعتبر اللعبة إضافة واعدة إلى منصة “KuCoin PreMarket”.

من المتوقع أن يكون لإطلاق “Hamster Kombat” على منصة “KuCoin PreMarket” تأثير إيجابي ملحوظ على سعر العملة الرقمية “HMSTR”.

حاليا وبحسب منصة “coingecko” يقدر سعر العملة الرقمية “HMSTR” بنحو 0.20 دولار مع العلم أنها لم تطرح للتداول الفوري بعد.

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