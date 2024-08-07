البيتكوين قد تصل إلى أعلى مستوى جديد لها إذا حافظت على هذا المستوى

يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة “CryptoQuant”، “كي يونغ جو”، أن البيتكوين قد تتجاوز أعلى مستوياتها على الإطلاق إذا استمر سعرها في البقاء فوق مستوى 45,000 دولار.

يرى “كي” أن هناك إمكانية لتحقيق هذه الزيادة خلال العام المقبل، رغم بعض المؤشرات السلبية التي ظهرت في الأسواق المالية الأوسع بعد تعافي البيتكوين من أدنى مستوياتها التي سجلتها يوم الاثنين الماضي.

الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant يتوقع انتعاش البيتكوين:

حذر “كي يونغ جو”، عبر منشور على منصة X، من أن سوق العملات المشفرة لا يزال هشا، لكن أشار إلى أن التعافي محتمل إذا حافظت عملة البيتكوين على مستوياتها الحالية خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين.

وأضاف أن استمرار الركود لفترة أطول قد يكون إشارة إلى دخول السوق في مرحلة هبوطية.

يرى “كي يونغ جو” أن الانكماش الحالي قد يشبه ما حدث في أوائل عام 2020 أكثر من ما حدث في أواخر عام 2021، وهو يستند في توقعاته هذه إلى حالة عدم اليقين في الاقتصاد الكلي بدلا من نقاط الضعف في سوق العملات المشفرة نفسها.

تتضمن المؤشرات الحالية تحولا في حيازة البيتكوين من المستثمرين القدامى إلى مستثمرين جدد ولاعبين مؤسسات، في وقت تظل فيه المشاركة الفردية محدودة نسبيا.

ويرى “كي” أن هذا التحول قد يكون عامل رئيسي في دعم السوق خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي.

السياق الاقتصادي والتوقعات المستقبلية:

تأتي هذه التوقعات في أعقاب أحداث 5 أغسطس، حيث شهدت الأسواق المالية العالمية تراجعات كبيرة، بما في ذلك انخفاض المؤشر القياسي الياباني بأكثر من 12%، وتراجع كبير في مؤشري داو جونز وناسداك. كما تأثرت شركات التكنولوجيا الكبرى بشكل جماعي بخسارة 650 مليار دولار من القيمة السوقية.

وقد انعكس ذلك أيضا على سوق العملات المشفرة، حيث انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 50,000 دولار ليصل إلى 49,500 دولار.

حاليا، يتم تداول البيتكوين عند حوالي 57,000 دولار، بزيادة تقارب 25% عن اليوم السابق.

في تغريدة سابقة، تحدث “كي يونغ جو” عن الجدل المتزايد بين مستثمري البيتكوين، حيث انقسم المجتمع إلى مجموعتين بشأن دور البيتكوين في النظام المالي.

المجموعة الأولى تتعامل مع البيتكوين كمخزون تكنولوجي وتلجأ إلى البيع في أوقات الاضطرابات السوقية، محولة أصولها إلى الذهب المادي.

أما المجموعة الأخرى، فترى في البيتكوين “ذهب رقمي”، بما يتماشى مع رؤية “ساتوشي ناكاموتو” الأصلية.

على الرغم من أن كلا المجموعتين تقوم بشراء البيتكوين والاحتفاظ بها، إلا أن المجموعة التي ترى فيها مخزون تكنولوجي تميل إلى البيع في أوقات عدم استقرار السوق، وهو ما انتقده “كي يونغ جو”.

وأكد أن البيتكوين صُممت لتزدهر في الأوقات الصعبة، مجددا الرؤية الأصلية لناكاموتو.

هذا وطمأن “كي يونغ جو” المستثمرين بعدم الإفراط في القلق خلال فترات الركود في السوق، مشيرا إلى أن استقرار البيتكوين أمر أساسي لنموها واعتمادها على المدى الطويل.

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