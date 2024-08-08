انتهاء قضية هيئة SEC والريبل بقرار دفع هذه الأخيرة غرامة مالية: ارتفاع فوري للعملة الرقمية XRP

تلقت شركة الريبل غرامة قدرها 125 مليون دولار في الدعوى القضائية المرفوعة ضدها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

هذا المبلغ يُعتبر جزء بسيط مما طالبت به الهيئة في وقت سابق ضمن هذه القضية.

الغرامة التي أقرتها القاضية “أناليسا توريس” جاءت أقل بكثير من مطالب الهيئة التي كانت تصل إلى مليار دولار من فوائد التخلف عن السداد وتكاليف الحكم المسبق، بالإضافة إلى 900 مليون دولار كعقوبات مدنية.

مستثمرو العملة الرقمية XRP رأوا في هذه النتيجة إشارة إيجابية، ما أدى إلى ارتفاع قيمة XRP بنسبة تتجاوز 20٪ فور انتشار الخبر.

وفقا لبعض التقارير تم قبول طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات للحصول على جزء من سبل الانتصاف وإصدار الحكم النهائي، بينما تم رفض جزء آخر من الطلب.

وأوضح تقرير صحفي أن المحكمة ستصدر حكم نهائي يحظر على شركة الريبل ارتكاب انتهاكات مستقبلية لقوانين الأوراق المالية، مع فرض غرامة مالية قدرها 125,035,150 دولار.

يُذكر أنه في يوليو 2023، قضت القاضية “توريس” بأن مبيعات XRP الآلية للعملاء الأفراد عبر منصات التداول المركزية لا تنتهك قوانين الأوراق المالية.

ومع ذلك، اعتبرت أن شركة الريبل انتهكت اللوائح من خلال بيعها المباشر لـ XRP للعملاء المؤسسات، وهو ما أدى إلى فرض العقوبة المالية.

القضية ما زالت تتطور، ومن المتوقع ظهور تفاصيل إضافية في المستقبل وطبعا سنوافيكم بها على منصة بيتكوين العرب فور ظهورها.

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