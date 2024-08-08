إليكم عدد عملات البيتكوين التي يمتلكها “مايكل سايلور”!

كشف “مايكل سايلور”، المؤسس المشارك لشركة “MicroStrategy”، في مقابلة حديثة مع بلومبرغ أنه لم يبع أي من عملات البيتكوين التي يمتلكها شخصيا.

وهذا يعني أنه يحتفظ بما يقرب من مليار دولار من العملات المشفرة، وفقا لما نشرته بلومبرغ.

ورغم تقلبات سعر البيتكوين، يؤكد “سايلور” أن هذه العملة تتفوق على جميع الخيارات الأخرى لإدارة رأس المال على المدى الطويل.

ويرى “سايلور” أن البيتكوين قادرة على إنشاء ثروة للأجيال سواء للعائلات أو الشركات.

وقال:

يمكنك تسييلها في أي وقت، وبأي مبلغ، ومن أي مكان في العالم، أو يمكنك الاحتفاظ بها لفترات طويلة دون الحاجة إلى إدارة نشطة أو مهارات تجارية خاصة.

بحسب مجلة “فوربس”، يبلغ صافي ثروة “مايكل سايلور” الشخصية حاليا حوالي 4 مليار دولار، مما يضعه في المرتبة 795 على قائمة أغنى الأشخاص في العالم.

حقق “سايلور” مكانته كملياردير خلال فقاعة الدوت كوم، ولكنه فقد 6 مليار دولار في يوم واحد بعد تراجع سهم شركة “MicroStrategy”.

ويؤكد “سايلور” أن توقيت السوق أمر مستحيل، وأن استراتيجية شركته تركز على شراء أكبر عدد ممكن من عملات البيتكوين عندما تتاح الفرصة.

ويرى “سايلور” أن تقلبات البيتكوين ليست عيبا، بل ميزة تساهم في أدائها المتفوق وصلابتها على المدى الطويل.

ويعتقد أن البيتكوين يتفوق على رأس المال المادي والمالي، مشددا على أن البيتكوين هو استثمار رأسمالي يمكن الاحتفاظ به لعقود.

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