اقتراب كاردانو من ترقية “تشانغ”: ما نسبته 72% من مشغلي المجمعات موافقون على الترقية

تقترب شبكة كاردانو (ADA) من ترقية “تشانغ” المنتظرة، والتي كانت قيد التطوير لفترة طويلة، وتشير المستجدات الأخيرة إلى أن تنفيذها بات وشيك أكثر مما كان متوقع.

جاهزية مشغلي المجمعات:

أظهر مشغلو مجمعات الحصص (SPOs)، المسؤولون عن صيانة شبكة كاردانو، استعدادهم للانقسام الصعب القادم.

وفقا لتقارير حديثة من “CardanoFeed”، قام نحو 72% من هؤلاء المشغلين بتثبيت الإصدار الأحدث من برنامج Cardano” Node 9.1.0″.

يُعتبر هذا التحديث ضروري لنجاح عملية الانقسام “تشانغ”، مما يمثل خطوة حاسمة في مسار الترقية.

كما أكدت منصة “Bitfinex”، إحدى المنصات الرئيسية لتداول العملات المشفرة، استعدادها الكامل لهذا الانقسام، مما يبرز أهمية هذه الترقية في النظام البيئي الأوسع للعملات المشفرة.

الانتقال إلى الحوكمة اللامركزية:

من المقرر أن تكون ترقية “تشانغ” بداية لعصر “فولتير”، وهي مرحلة هامة ستنقل شبكة كاردانو نحو الحوكمة اللامركزية.

يُعد هذا التحول أساسي، حيث سينقل مسؤولية إدارة البلوكشين من شركة التطوير Input Output Hong Kong (IOHK) إلى حاملي عملة ADA أنفسهم.

يتماشى هذا التحول نحو اللامركزية مع الاتجاه السائد في صناعة العملات المشفرة، مما يعزز قدرة كاردانو على التنافس بشكل أكثر فعالية مع البروتوكولات الأخرى التي تبنت بالفعل الحوكمة اللامركزية.

رغم أنه لم يتم تحديد تاريخ رسمي لإطلاق الترقية “تشانغ”، إلا أن التوقعات الحالية تشير إلى إمكانية تنفيذها قبل نهاية أغسطس.

دعما لهذا التوقع، شهدت الشبكة مؤخرا زيادة سريعة في اعتماد برنامج “Cardano Node 9.1.0” بين مشغلي مجمعات الحصص، حيث ارتفعت نسبة التبني من 69% إلى 72% خلال يومين فقط.

وإذا استمرت هذه الوتيرة، فمن المحتمل أن تصل الشبكة إلى مستوى الاستعداد الكامل في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

مع اقتراب شبكة كاردانو من تنفيذ هذه الترقية، يتزايد الترقب داخل مجتمع العملات المشفرة.

يمثل التنفيذ الناجح لهذه الترقية خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة كاردانو في مشهد البلوكشين التنافسي.

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