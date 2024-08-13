تعاون بورصة دبي للسلع وشركة Bybit في شراكة استشارية لتعزيز مجال الويب 3

أعلنت شركة تداول العملات المشفرة Bybit عن توسيع شراكتها مع مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، مشيرة إلى انتقال Bybit من كونها شريك رئيسي في النظام البيئي إلى دور استشاري استراتيجي.

هذه الخطوة، التي تم الإعلان عنها يوم أمس الاثنين، تهدف إلى تعزيز النمو في قطاعي العملات المشفرة والويب 3 المتناميين في دبي.

بموجب الشراكة الجديدة، التي ستمتد من أغسطس 2024 حتى يوليو 2025، ستتولى Bybit دورها الجديد كشريك استشاري لنظام بيئة مركز دبي للسلع المتعددة.

سيشمل هذا الدور تقديم إرشادات لمركز التشفير التابع للمركز وشبكته، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مكانة دبي كقوة رئيسية في عالم العملات المشفرة على المستوى العالمي.

أحد أبرز جوانب هذه الشراكة يتمثل في التنظيم المشترك لحدثين رئيسيين في الصناعة:

هاكاثون عالمي وإقامة مؤتمر مهم.

يستهدف الهاكاثون تعزيز الابتكار من خلال دعم المطورين في إنشاء مشاريع قائمة على الويب 3.

شهد العام الماضي نجاحات ملحوظة من ضمنها تنظيم هاكاثون بقيمة 100,000 دولار لدعم الشركات الناشئة في مجال البلوكشين، وتقديم دروس متقدمة لرواد الأعمال الطموحين، واستضافة حدث “Let Web3 Happen in Dubai” الذي ركز على الأمن والامتثال في المجال.

كما شاركت Bybit في حدث جانبي مهم ضمن فعاليات Token 2049، حيث دعمت أكثر من 20 شركة ناشئة في تأسيس وجودها في المشهد الديناميكي للعملات المشفرة في دبي.

أهمية الدور الاستشاري لـBybit:

أعربت “هيلين ليو”، الرئيس التنفيذي للعمليات في Bybit عن تفاؤلها بشأن الدور الاستشاري الجديد قائلة:

نحن فخورون بأن نكون أول منظمة تُعَيّن لهذا الدور من قبل مركز دبي للسلع المتعددة. نتطلع إلى الاستفادة من خبرتنا لدفع عجلة الابتكار ودعم نمو الصناعة في دبي.

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