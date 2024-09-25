دراسة: 70% من كبار المستشارين الماليين في الولايات المتحدة يمتلكون الآن عملات مشفرة

أفاد “مات هوجان”، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة “Bitwise Asset Management”، بحدوث تحول كبير في تبني العملات المشفرة بين كبار المستشارين الماليين في الولايات المتحدة، حيث أصبحت هذه الفئة الآن أكثر انفتاحا على الاستثمار في الأصول الرقمية.

في كلمته خلال قمة “Barron’s Advisor 100” التي عُقدت يوم الجمعة الماضي، أشار “هوجان” إلى أن 70٪ من المستشارين الماليين الحاضرين يمتلكون حاليا عملات مشفرة بشكل شخصي.

وهذه النسبة تعكس زيادة ملحوظة مقارنة بالوضع قبل عامين فقط، عندما كان ما بين 10٪ إلى 20٪ منهم فقط يستثمرون في هذه الأصول.

ارتفاع نسبة امتلاك العملات المشفرة:

وفقا لـ “هوجان”، هذا التحول يعكس تنامي الثقة في الأصول الرقمية بين كبار المتخصصين في المجال المالي.

وقال في مذكرة موجهة إلى العملاء يوم الثلاثاء:

أخيرا، نرى موجة من أقوى الشخصيات في مجال التمويل تتجه نحو العملات الرقمية المشفرة.

تجمع قمة “Barron’s Advisor 100” كبار المستشارين الماليين من جميع أنحاء الولايات المتحدة، وقد دُعي “هوجان” للتحدث في الحدث عقب إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) الخاصة بالبيتكوين، بما في ذلك منتج “BITB” التابع لشركة “Bitwise” في وقت سابق من هذا العام.

خلال حديثه، قام “هوجان” بقياس مدى تبني العملات المشفرة بين الحضور من خلال سؤالهم عن عدد الذين يمتلكون البيتكوين أو غيره من الأصول الرقمية ضمن محافظهم الشخصية.

وأشار إلى أن كل يد تقريبا في القاعة ارتفعت، مقدرا أن حوالي 70٪ من الحضور يمتلكون عملات رقمية مشفرة.

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