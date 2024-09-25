بينانس تحقق إنجاز تاريخي بوصول حجم التداول على المنصة لـ 100 تريليون دولار: التفاصيل هنا

أعلنت شركة بينانس عن تحقيقها لإنجاز جديد يعزز مكانتها في عالم العملات المشفرة، حيث كشف الرئيس التنفيذي “ريتشارد تينغ” أن حجم التداول الإجمالي للشركة تجاوز 100 تريليون دولار.

شارك “تينغ” هذه الأرقام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هذا الرقم التاريخي يضع بينانس في مكانة خاصة بها، متفوقة بشكل كبير على المعايير المالية العالمية، بما في ذلك القيمة السوقية لمؤشر S&P 500.

يمثل هذا الرقم ضعف القيمة السوقية للمؤشر الرئيسي لسوق الأسهم الأمريكية، مما يعزز ريادة بينانس في سوق العملات الرقمية ويبرز قدرتها على التفوق على منافسيها، حيث تحتفظ بمستوى من الأداء لا يمكن للكثيرين مجاراته.

من بدايات متواضعة إلى إنجاز تاريخي:

بدأت رحلة بينانس في عام 2017 عندما أسسها Changpeng Zhao (CZ).

وسرعان ما اكتسبت الشركة زخم بفضل واجهتها البسيطة وهيكل الرسوم الجذاب.

بعد نجاح جمع 15 مليون دولار من خلال طرح أولي للعملة (ICO) في العام نفسه، استغلت بينانس هذا التمويل لتحقيق نمو هائل والتوسع على المستوى الدولي.

ورغم التحديات الكبيرة التي واجهتها الشركة، مثل اختراق وسرقة 7000 بيتكوين، والتدقيق التنظيمي من السلطات العالمية، والغرامة البالغة 4 مليار دولار، لم تتمكن هذه العقبات من إيقاف مسار بينانس.

حتى اعتقال المؤسس CZ لم يؤثر على نمو الشركة، ما يعكس قوة بينانس وقدرتها على التكيف.

حاليا يبلغ التداول اليومي على المنصة حوالي 13 مليار دولار، وهو أقل من المعتاد بالنسبة للشركة ولكنه لا يزال أكبر بثماني مرات من أقرب منافس لها.

يعكس هذا الرقم الضخم مكانة بينانس كأحد اللاعبين الرئيسيين في السوق العالمي، ومواصلتها في دفع حدود صناعة العملات المشفرة إلى آفاق جديدة.

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