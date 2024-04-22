بعد استئناف تصديره للسعودية| هل سترتفع أسعار البصل بالأسواق؟.. "الزراعة" تُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور سعد موسى، رئيس الحجر الزراعي المصري ورئيس لجنة العلاقات الزراعية بوزارة الزراعة، عن مصير أسعار البصل بالأسواق عقب استئناف تصديره إلى المملكة العربية السعودية.

وقال موسى، خلال تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الإثنين، إن قرار استئناف تصدير البصل إلى المملكة العربية السعودية لن يؤثر على أسعاره بالأسواق الداخلية، موضحًا أن الناتج المحلي من البصل خلال العام الحالي وصل إلى 6 ملايين طن، أي بزيادة 3 ملايين طن عن معدلات الاستهلاك المحلي؛ الأمر الذي أتاح فرص تصديره للخارج.

وتابع موسى: كما أن قرار التصدير يعد محفزًا قويًّا للمزارعين على المداومة على زراعته كل عام؛ باعتباره يحقق هامشاً ربحيًّا جيدًا لهم .

واختتم موسى حديثه مؤكدًا أن وزارة الزراعة لديها استراتيجية شاملة لرفع معدل الصادرات الزراعية لأعلى مستوى؛ باعتبارها ثاني موارد العملة الأجنبية للبلاد بعد مواد البناء.

وكان الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلن أمس الأحد استئناف تصدير البصل إلى المملكة العربية السعودية، وجاء ذلك بناء على الاتصال الذي أجراه مع المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير الزراعة والبيئة والمياه بالمملكة.

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