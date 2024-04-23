الإعدام شنقًا لعامل قتل شقيقة زوجته بعابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل زهران، بالإعدام شنقًا لعامل قتل شقيقة زوجته وشرع في قتل زوجته بعابدين.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم وبحوزته السلاح إثر إصابته بحالة هياج بعد قتله شقيقة زوجته، ومحاولته الشروع في قتل زوجته.

كشفت التحقيقات أن المتهم يحمل جنسية إحدى الدول، وتشاجر مع زوجته وشقيقتها وتطور الأمر إلى طعنه شقيقة زوجته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم طارد زوجته وطعنها عدة مرات لولا أن تم تداركها بالعلاج.

واعترف المتهم بجريمته وإن سبب المشكلة أنه عاتب زوجته على خروجها دون إذنه وشكه في سلوكها، فتشاجرا معه واعتديا عليه بالضرب.