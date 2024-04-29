اقتصادية النواب توافق علي موازنة ديوان عام وزارة التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد سليمان رئيس اللجنة، علي موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بقيمة إجمالية ٤٤٠ مليون و٨١٦ ألف جنيه، للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، مقابل ٣٩٩ مليون و٥٣٢ ألف جنيه بموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وبلغت قيمة الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة، ٩٥ مليون و٤٥٠ ألف جنيه، من بينهم ١٢ مليون بدلات انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة.

كما بلغت قيمة بند المنح والمزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة، نحو ٣٠٣ ألف جنيه.

فيما بلغت قيمة الإيرادات بمشروع الموازنة، نحو ١٦٦ مليون و٥٦٣ ألف جنيه، وذلك بعدما كانت في الموازنة الحالية نحو ١٣٩ مليون جنيه و٨٢٦ ألف جنيه.

وخلال الاجتماع، أبدى رئيس اللجنة النائب محمد سليمان، ملاحظات بشأن ما شمله مشروع الموازنة من بند تخصيص مبلغ ٧٢ مليون جنيه لصالح إنشاء منافذ توزيع الخبز بمحافظتى القاهرة والجيزة.

وتساءل رئيس اللجنة عن سبب إدراج ذلك البند في موازنة ديوان وزارة التموين، ليرد مسئولي الوزارة بأن ذلك كان نتيجة عقد بروتوكول بين الوزارة وشركة المصريين لتوزيع الخبز لتسهيل حصول المواطنين علي الخبز عبر منافذ في محافظتي القاهرة والجيزة.