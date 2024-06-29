"مصاب أم غاضب؟".. مصدر يوضح سبب حديث كولر عن كهربا عقب مواجهة فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - أثار مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي حالة من الغموض حول موقف لاعبه محمود عبدالمنعم عبدالكهربا حين أشار بشكل غير مفهوم علي موقفه في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة فاركو.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، ليس هناك أزمة، لكن كهربا شعر بثقل خفيف خلال مران ما بعد مواجهة فاركو والذي كان يشرف عليه كولر بنفسه.

وأضاف، كولر استدعي مساعده هارالد جامبيرلي لسؤال ؛ هل كهربا غاضب أم مصاب؟، وهو ما اتضح في طريقة الجري .

وأوضح، بعدها تقرر أن يتجه كهربا إلى غرفة الملابس وتحدث كولر مع خالد بيبو مدير الكرة لشرح التفاصيل الكاملة للواقعة .

وشدد، كولر يري أن الأمر عادي وطلب من خالد بيبو مناقشة وإحتواء الأمر في ضوء اللوائح دون تضخيم للواقعة .

ومن جانبه قال كولر خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب مباراتهم أمام فاركو في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة:"ماحدث مع كهربا هو شأن داخلي بالفريق".

وفاز فريق الأهلي بهدفين مقابل هدف على نظيره فاركو خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 28.

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