سقوط عصابة سرقة أبواب ونوافذ مدرسة بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 5 أشخاص حال استقلالهم "تروسيكل"؛ كونوا تشكيلا عصابيا سرقوا أبواب ونوافذ حديدية من إحدى المدارس بالقاهرة.
ضُبط بحوزة المتهمين (فرد خرطوش وطلقتان - 3 أبواب حديدية - نافذة حديدية - أسطوانة بوتاجاز - تلفاز – وعاء).
بمواجهة المتهمين اعترفوا بسرقتها من داخل إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.