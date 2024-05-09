وزير الصحة: نحرص على تطبيق موازنة البرامج والأداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن قطاع الطب الوقائي من القطاعات الحيوية في الوزارة ويتطلب ميزانية خاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الصحة والسكان - الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن العام المالي 2024/2025.

وأضاف وزير الصحة: يوميا نشهد مشروعات قومية على مستوى المحافظات تابعة لقطاع الصحة، وفيما يخص التواصل مع المالية بشأن التغذية المدرسية ومخصصات الألبان تتم بشكل دورى ويتم الدعم من قبل المالية بشكل فوري وفقا للمتاح.

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك جهدا مبذولا من قبل الوزارة بشأن التنسيق بين وزارة الصحة والوزارات المعنية لضمان تحسين مستوى الخدمة في وأحد من أبرز القطاعات.

وأضاف الدكتور محمد نوح، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصحة والسكان، أن موازنة البرامج والأداء تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية وفقا لخطة ورؤى.