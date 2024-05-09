قرار جديد من القضاء في محاكمة المتهمين بقضية فساد التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة ، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع والمتهمين في قضية فساد التموين، إلى جلسة ٨ يوليو المقبل لورود تقرير لجنة الخبراء.

كانت النيابة العامة قد أمرت فى 5 فبراير الماضي بمنع المتهمين في قضية اتهام مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين في قضية رشوة وزارة التموين، والمعروفة إعلاميًا بـ "فساد التموين"، من التصرف في أموالهم السائلة والمملوكة لهم في البنوك سواء كانت عقارات أو سيارات أو غيرها.