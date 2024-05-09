ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وقالت منار غانم، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي، متواجد في غرب البلاد، مصاحب بكتل هوائية جنوبية مقبلة من المناطق الصحراوية، وهذا يسبب ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة خلال فترات النهار.

وقالت الدكتورة منار غانم، إن اليوم، الخميس، هو ذروة ارتفاع قيم درجات الحرارة، مؤكدة أن هذه الارتفاعات مؤقتة في أغلب محافظات الجمهورية، مؤكدة أن الطقس شديد الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية، منها: القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والمحافظات الجنوبية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها بنحو من 5 إلى 6 درجات، لتصل لـ36 درجة مئوية في الظل.

وأوضحت أن هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة الصغرى، حيث تصبح درجة الحرارة ليلا 27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ومعظم محافظات الجمهورية، مختتمة: هناك نشاطًا للرياح المثير للرمال والأتربة، وسيؤثر بشكل كبير في المنطقة الغربية وعدة مناطق من القاهرة الكبرى، وستؤدي إلى تدهور كبير وانخفاض في الرؤية الأفقية.