ضبط عنصر إجرامي بحوزته 6 أسلحة نارية وذخائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط سمسار حال تواجده بدائرة قسم شرطة الطالبية وبحوزته (بندقية خرطوش – 2 طبنجة معدلة – 3 فرد محلي - عدد من الطلقات – كمية لمخدر الحشيش).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بقصد الإتجار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية.

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