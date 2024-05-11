بحوزته 18 بندقية.. سقوط تاجر سلاح في قبضة الأمن بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عاطل بقنا؛ لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية بدون ترخيص.

تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا أفادت قيام (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا) بالإتجار في الأسلحة النارية بدون ترخيص.

تم ضبط المتهم حال تواجده بمسكنه وبحوزته (بندقية آلية – 17 بندقية خرطوش – 3 خزينة – عدد من الطلقات – مبلغ مالي متحصلات نشاطه الإجرامي – سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة.