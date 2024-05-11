"جارها قطعها وحط رأسها في الفريزر" .. قرار جديد من النيابة بشأن "سيدة النهضة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

صرحت نيابة شرق القاهرة الجزئية، اليوم السبت، التصريح بدفن السيدة التي لقيت مصرعها على يد جارها بمنطقة النهضة والمعرفة إعلاميا بـ "سيدة النهضة" -قطعها جارها لأشلاء - وذلك عقب توقيع الكشف الطبي الشرعي عليها بعد إعداد تقرير وافٍ عن الجريمة. من ثم تسليمها لذويها. وفق ما أكده شقيق الضحية.

وأدلى عامل خردة شاهد، على واقعة العثور على أشلاء ربة منزل بالسلام بأقواله أمام النيابة العامة، إنه رأى أحد الأشخاص بالمنطقة يُلقي جوال في صندوق قمامة بالنهضة وداوم على النظر باستمرار إلى الصندوق، فشك في أمره.

وأضاف أنه أثناء عمله بنبش القمامة عثر على الجوال بداخله قدم سيدة، فأبلغ شرطة النجدة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت في وقت سابق بلاغًا من شقيق المجني عليها بتغيبها لعدة أيام عن شقتها، ودلت التحريات وجمع المعلومات أن جارها وراء اختفاءها وقيامه بقتلها.

كشفت التحقيقات أن المتهم دائم التشاجر مع المجني عليها بسبب خلافات الجيرة، ويوم الواقعة احتجزها داخل شقته ثم قتلها بعدة طعنات.

أضافت التحقيقات أن المتهم قطع جثة المجني عليها بساطور، ورمى نصفها في مقالب القمامة، واحتفظ بالنصف الآخر في الثلاجة لحين التخلص منها في محاولة لعدم كشف جريمته.

وأمرت النيابة بعرض أشلاء المجني عليه على مصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية بشأنها، وتسليمها لذويها لدفنها.

كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة.