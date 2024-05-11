بـ 1.4 مليون جنيه.. ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 45 كجم هيروين وبانجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 4 عناصر إجرامية في دمياط، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط أفادت قيام (4 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش – 2 فرد محلي وعدد من الطلقات – 18 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 45 كيلو جرام من مخدر البانجو – كمية من مخدر الهيروين).

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1.4مليون جنيه) تقريباً.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متجري المواد المخدرة.