أضخم محور مروري.. فيديو و25 صورة ترصد مسار محور الفريق كمال عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يُعد محور الفريق كمال عامر من أضخم المحاور المرورية المصرية التي تم إنشائها، ويربط بين شمال وجنوب وغرب محافظة الجيزة، ويساهم في اختصار زمن الوصول.

وساهم محور الفريق كمال عامر في حل جزء كبير وضخم من الأزمات المرورية، حيث تم تقسيم الطريق إلى 4 أجزاء في اتجاهين.

ويختصر محور الفريق كمال عامر زمن الوصول إلى مناطق عدة، بدءًا من محور روض الفرج والوراق ومحور 26 يوليو وصفط اللبن، ومناطق

ويعتبر محور الفريق كمال عامر أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة وحلقة وصل جديدة، حيث يربط أكبر المحاور المرورية العرضية "26 يوليو، وصفط اللبن، وشارع فيصل، وامتداد شارع جامعة الدولة العربية".

ويتقاطع محور الفريق كمال عامر، مع عدد من المحاور وهي :" الطريق الدائري (الوراق - المنيب)، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، وكوبري أعلى شارع فيصل، وكوبري أعلى شارع الهرم، ومحور تحيا مصر".

وتنفذ محافظة الجيزة، عددًا من الأعمال بطرق الخدمة الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر ببولاق الدكرور؛ لرفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة المواطنين.

ويتقاطع محور الفريق كمال عامر مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوبًا، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12 كم.

ويخفف محور الفريق كمال عامر، الاختناقات المرورية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى باستغلال القوس الغربى للطريق الدائرى.

ويقلل المحور من وقت الرحلات، ويخفض التلوث، ويوفر استهلاك الوقود ويحل مشاكل الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية والمناطق التي يمر بها مسار المحور فى هذه المسافة.

ويساه محور الفريق كمال عامر في تيسير الحركة المرورية بمحافظة الجيزة والقاهرة الكبرى حيث يربط القوس الجنوبى للطريق الدائرى بالمنيب جنوبًا بالقوس الشمالي، وذلك بطول 12 كم، وعرض (33 - 65.5) م.

ويربط محور الفريق كمال عامر، المحاور العرضية الرئيسية، وهي "26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم"، وشوارع "مستشفى الصدر - الثلاثينى - خاتم المرسلين - مطار إمبابة".

وكانت 5 شركات مقاولات وطنية، شاركت فى تنفيذ محور الفريق كمال عامر الحر بمحافظة الجيزة، وتم استخدام نحو 250 ألف طن حديد تسليح، و20 ألف طن باكيات معدنية، و600 ألف م3 خرسانة، وتم تنفيذ مليون متر مسطح أعمال أسفلتية.

ونُفذ مشروع محور الفريق كمال عامر فى منطقة من أكثر المناطق ازدحامًا بالقاهرة الكبرى ومليئة بشبكات المرافق وملاصقة لمترو الأنفاق والسكة الحديد.