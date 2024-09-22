جائزة سنغافورة الكبرى: نوريس يقترب أكثر من فيرستابن بفوزه الثالث للموسم

الرياص - اسماء السيد - سنغافورة : اقترب سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس أكثر من حامل اللقب الهولندي ماكس فيرستابن، وذلك بتحقيقه فوزه الثالث للموسم بعد إنهائه جائزة سنغافورة الكبرى، الجولة الثامنة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، في المركز الأول أمام سائق ريد بول بالذات.

وبعدما دخلا حلبة شوارع مارينا باي وفيرستابن في الصدارة بفارق 59 نقطة عن نوريس، قلص سائق ماكلارين الفارق إلى 52 بعد فوزه بالسباق أمام الهولندي وزميله الأسترالي أوسكار بياستري.

واستمر صيام بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية عن الانتصارات للسباق السابع تواليا، وتحديدا منذ جائزة إسبانيا حين حقق الهولندي انتصاره السابع للموسم في 10 جولات.

وأضاف نوريس انتصار الأحد إلى اللذين حققهما هذا الموسم في جائزتي ميامي وهولندا، ليصعد إلى منصة التتويج للمرة الحادية عشرة في 2024 (حل في المراكز الأول ثلاث مرات والثاني 5 مرات والثالث ثلاث مرات).

وأنهى البريطاني سباق سنغافورة من حيث بدأه في المركز الأول في نتيجة مميزة أخرى لفريق ماكلارين الذي انتزع صدارة ترتيب الصانعين من ريد بول في الجولة الماضية، ثم عزز مركزه بحلول سائقه الثاني بياستري في المركز الثالث.