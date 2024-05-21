يا دوب قتل 35 ألفًا فقط.. لميس الحديدي تعلق على إصدار مذكرة اعتقال لنتنياهو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على إصدار مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه وفي المقابل من حماس إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف قائد كتائب القسام.

وقالت "لميس الحديدي"، خلال تقديم برنامجه "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الإثنين، إن التهم وجهت للطرفين وساوى المدعي العام للجنائية الدولية بين الضحية والجلاد.

وأضافت: "أغرب ردود الأفعال كانت من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حين قال أن خطوة الجنائية الدولية فضيحة وأن الجيش الإسرائيلي أكثر الجيوش أخلاقية في العالم".

وتابعت ساخرة: "يا دوب قتل فقط 35 ألفًا من المدنيين، وتعتبر الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير، صحيح هي ليست تابعة لهيئات الأمم المتحدة لكنها هيئة مستقلة خاضعة لقانون روما".

واستطردت "وتحقق في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية تلجأ إليها الدول عندما تعجز محاكمها الداخلية في التحقيق في جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية".