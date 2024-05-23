شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من استمرار الموجة شديدة الحرارة وتكشف أعلى درجات متوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار الطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه أن تصل أعلى درجات حرارة على القاهرة الكبرى 39 درجة فى الظل، بينما جنوب الصعيد تتراوح بين 44 و45 درجة.

ويشهد اليوم الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية واستمرار الموجه شديدة الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الغربية، حار على السواحل الشرقية، معتدل ليلا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29.