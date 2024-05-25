شكرا لقرائتكم خبر عن نادى جامعة حلوان يفتتح نادى الطفل لتنمية المهارات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي جامعة حلوان، بموافقة مجلس الإدارة برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس مجلس إدارة النادي، عن افتتاح نادي الطفل استثماراً لوقت الأطفال من سن 5 إلى 12 سنة بشكل ترفيهي وتعليمي وبعيداً عن الأجهزة الإلكترونية.

وأوضح الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، أنهم يستغلون فترة الإجازة في تعليم الأطفال مهارات وأنشطة متنوعة تنمي مهاراتهم الفكرية والبدنية عن طريق التدريب الرياضي وتنمية المهارات الحياتية وتعديل السلوك وتنمية الحس الفني والثقافي للأطفال.

كما سيتم تعليم الأطفال التلوين والرسم بشكل محترف، إلى جانب تعليمهم مهارات رياضية متنوعة ورفع لياقتهم البدنية ومستوى أدائهم للمهارات الأساسية مثل المشي، والجري، والتعلق، والدحرجة، ورمي واستقبال الكرة.

وسيتم أيضاً تعليم الأطفال مهارات حياتية في التعامل والاتيكيت وتفاصيل الأكل، إضافة إلى تعليمهم الغناء والموسيقى والعزف والكورال.

ومن المقرر أن يبدأ نادي الطفل نشاطه يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024، حيث تبلغ رسوم الاشتراك الشهرية 650 جنيهاً، ويستقبل النادي الأطفال يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2:30 ظهراً.

وطالب النادي الراغبين في الحجز بالتوجه إلى إدارة النادي بالصالة المغطاة.